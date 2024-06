Prévisions météo pour le mercredi 19 juin 2024 : Chaleur et possibilité d’orages locaux

Pour la journée du mercredi 19 juin 2024, les prévisions météorologiques indiquent un temps chaud et partiellement nuageux au Nord du pays, tandis que le Centre et le Sud bénéficieront d’un ciel peu nuageux. En après-midi, des orages locaux sont attendus sur les hauteurs de l’Ouest, accompagnés de pluies éparses.

Le vent commencera faiblement puis prendra une intensité modérée, soufflant entre 15 et 30 km/h, avant de se renforcer relativement dans l’après-midi à travers la plupart des régions. Des phénomènes de sable sont prévus dans le Sud.

Sur le plan maritime, la mer sera agitée au Nord et peu agitée à localement agitée sur la côte Est.

Les températures demeureront élevées avec des maximales prévues entre 33 et 38 degrés près des côtes orientales, et entre 39 et 45 degrés dans les autres régions. Le phénomène de sirocco pourrait également se manifester, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie.

Gnetnews