Prévisions météorologiques : Baisse des températures et orages attendus ce vendredi 18 octobre 2024

L’Institut national de la météorologie prévoit pour ce vendredi 18 octobre 2024 une baisse sensible des températures à travers le pays. Les maximales varieront entre 21 et 25 degrés dans le nord, sur les côtes et les hauts plateaux de l’ouest, tandis qu’elles atteindront entre 26 et 31 degrés dans le reste des régions.

Le ciel sera partiellement nuageux avec des précipitations locales le matin dans les régions du nord et de l’est. Des orages sont attendus dans l’après-midi sur les régions de l’ouest, accompagnés de pluies parfois fortes et de chutes de grêle par endroits. Ces orages se déplaceront progressivement vers l’est en fin de journée et au cours de la nuit.

Les vents souffleront du secteur nord au nord et au centre, et du secteur est au sud. Ils seront forts près des côtes est, avec des rafales allant de 40 à 60 km/h, tandis que dans les autres régions, ils seront modérés à relativement forts, oscillant entre 20 et 40 km/h.

La mer sera agitée à très agitée, à l’exception du golfe de Gabès où elle restera simplement agitée.

