PrÃ©visions mÃ©tÃ©orologiques du 28 fÃ©vrier 2024 : Nuages, pluies et orages attendus

Prévisions météorologiques du 28 février 2024 : Nuages, pluies et orages attendus

Ce mercredi 28 février 2024, le temps sera marqué par la présence de nuages parfois denses, accompagnés de pluies éparses et d’orages temporaires dans les régions nord, centre et localement au sud-est.

Le vent sera particulièrement fort près des côtes, dans les hauteurs et au sud, avec la possibilité de tourbillons de sable localisés. Dans le reste des régions, il sera modéré à relativement fort.

Du côté maritime, la mer sera agitée dans nord et oscillera entre agitée et très agitée sur le reste de la côte.

Les températures, quant à elles, continueront de baisser, avec des maximales prévues entre 11 et 16 degrés dans le nord et les hauteurs, tandis que dans le reste des régions, elles se situeront entre 17 et 21 degrés, conformément aux prévisions de l’Institut national de la météorologie.

Gnetnews