Prévisions météorologiques du 3 Octobre 2024 : Temps partiellement nuageux avec orages attendus

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, le temps pour ce jeudi 3 octobre 2024 sera partiellement nuageux. Dans l’après-midi, les nuages s’épaissiront progressivement sur les régions occidentales du nord, entraînant l’apparition d’orages accompagnés de pluies qui affecteront ensuite localement le reste des régions du nord.

Le vent soufflera de secteur ouest, avec des intensités relativement fortes, atteignant entre 40 et 60 km/h près des côtes et dans le sud. Des tourbillons de sable pourraient se produire localement. Dans les autres régions, le vent sera faible à modéré, variant entre 15 et 30 km/h, mais pourra temporairement dépasser 70 km/h dans certaines zones.

La mer sera peu agitée, mais deviendra agitée à très agitée, puis redeviendra agitée durant la nuit au nord.

En ce qui concerne les températures, elles resteront stables dans le nord et les hauts plateaux, avec des maximales comprises entre 23 et 27 degrés. Dans le reste des régions, les températures seront légèrement plus élevées, oscillant entre 33 et 37 degrés, atteignant jusqu’à 39 degrés dans l’extrême sud-est.

