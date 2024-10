Prévisions météorologiques du 8 Octobre 2024 : Temps partiellement nuageux et légère hausse des températures

L’Institut national de la météorologie annonce un temps partiellement nuageux pour ce mardi 8 octobre 2024, sur l’ensemble du territoire tunisien. Des nuages denses sont attendus par moments, notamment dans le nord, où quelques pluies éparses pourraient également survenir.

Les vents souffleront principalement du secteur sud, avec des intensités relativement fortes à fortes près des côtes et dans les hauts plateaux. Dans le reste des régions, les vents seront modérés à relativement forts, se dirigeant l’après-midi vers le secteur nord au nord.

En ce qui concerne la mer, celle-ci sera très agitée, mais elle devrait devenir localement agitée au fil de la journée.

Les températures connaîtront une légère hausse, avec des maximales variant entre 28 et 34 degrés dans le nord, le centre et les zones côtières du sud, tandis que dans le reste du sud, elles atteindront entre 35 et 39 degrés.

Gnetnews