Prévisions météorologiques du jeudi 06 juin : Temps clair et vent modéré

Selon les dernières prévisions de l’Institut national de la météorologie, jeudi 6 juin 2024, le ciel sera généralement dégagé sur l’ensemble du territoire.

Le vent sera initialement faible avant de devenir modéré dans la journée. En après-midi, il pourrait se renforcer relativement près de la côte Nord.

En ce qui concerne les conditions maritimes, la mer sera peu agitée, mais deviendra localement agitée au Nord et agitée puis légèrement agitée sur le reste du littoral.

Quant aux températures, les maximales oscilleront entre 27 et 32 degrés dans les zones montagneuses et côtières, et entre 33 et 37 degrés dans les autres régions.

