Prévisions météorologiques en Tunisie pour le 4 juillet 2024 : Nuages et vents forts prévus selon l’INM

Aujourd’hui, jeudi 4 juillet 2024, l’Institut national de la météorologie (INM) prévoit des conditions météorologiques variées à travers la Tunisie.

Le matin, le ciel sera partiellement nuageux, et nuageux dans l’extrême nord du pays.

Les vents souffleront du nord dans le nord et le centre du pays, et de l’est dans le sud, atteignant une intensité de 40 à 60 km/h le long des côtes nord, et de modérée à forte à une vitesse de 20 à 40 km/h ailleurs.

La mer sera très agitée à houleuse au nord, agitée à très agitée ailleurs, et peu agitée dans le Golfe de Gabès.

Les températures varieront entre 26 et 32 degrés Celsius dans le nord, sur les côtes et les hauteurs, et entre 33 et 38 degrés Celsius dans le sud. Les températures pourraient atteindre jusqu’à 41 degrés Celsius dans l’extrême sud du pays.

