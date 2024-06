Prévisions météorologiques pour le jeudi 20 juin 2024 en Tunisie

Selon l’Institut National de la Météorologie (INM), ce jeudi 20 juin 2024 sera marqué par un temps clair à travers tout le pays.

Les vents souffleront du secteur sud-est dans le nord et le centre, et du secteur Est dans le sud. Ils seront relativement forts le long des côtes nord et sud, et de faibles à modérés ailleurs.

La mer sera agitée sur le nord du pays et sur le golfe de Hammamet, et peu agitée ailleurs.

Les températures maximales varieront entre 32 et 37 degrés Celsius sur les régions côtières, et entre 38 et 44 degrés Celsius ailleurs dans le pays.

