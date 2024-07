Prévisions météorologiques pour le vendredi 12 juillet 2024 en Tunisie

Selon les dernières prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM), la journée de vendredi s’annonce claire et peu nuageuse sur la plupart des régions du pays.

Un vent modéré à relativement fort soufflera du secteur Est, atteignant des vitesses de 20 à 40 km/h le long des côtes Est et du sud, et de 15 à 30 km/h ailleurs.

Les conditions maritimes varieront avec une mer peu agitée au nord, agitée sur le golfe de Tunis, et allant de agitée à peu agitée le long des côtes Est.

Les températures connaîtront une légère hausse, oscillant entre 30 et 36 degrés Celsius près des côtes, et entre 38 et 44 degrés dans les autres régions intérieures du pays.

Le vent sera globalement faible à modéré, et la mer restera peu agitée.

Ces prévisions sont essentielles pour planifier vos activités en extérieur et prendre les précautions nécessaires en fonction des conditions météorologiques prévues.

Gnetnews