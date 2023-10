Proche-Orient: Le Roi Abdallah II de Jordanie appelle Ã  une paix juste pour stabiliser la rÃ©gion

Proche-Orient: Le Roi Abdallah II de Jordanie appelle à une paix juste pour stabiliser la région

Le roi Abdallah II de Jordanie a souligné que les actes de violence actuels dans les territoires palestiniens et leur escalade dangereuse mettent en évidence l’instabilité persistante de la région, soulignant ainsi la nécessité d’une paix juste et globale basée sur la solution à deux États pour assurer sécurité et stabilité.

Il a affirmé que cette approche permettrait au peuple palestinien d’établir un État indépendant et souverain selon les frontières de juin 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, mettant fin aux cycles de violence qui touchent les civils innocents.

Le roi Abdallah II a réaffirmé l’engagement indéfectible de la Jordanie envers la Palestine, avec Jérusalem comme point central, et sa détermination à défendre les intérêts et la juste cause du peuple palestinien.

Il a également souligné que la Jordanie restera ferme dans son rôle de sauvegarde des lieux saints d’Al-Qods et qu’elle continuera à soutenir ses frères arabes dans cette démarche.

Gnetnews