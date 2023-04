Tunisie : La quintessence du savoir-faire féminin issu des campagnes, commercialisée à Tunis, ça vaut le détour !

C’est en plein cœur de Tunis qu’une nouvelle boutique d’un nouveau genre à vu le jour. Il s’agit d’un espace pour la commercialisation des produits agricoles de la femme rurale, situé sur la Rue Alain Savary.

Un endroit qui se veut être une vitrine pour ces femmes qui ont décidé de se lancer dans l’entreprenariat afin de mettre en valeur à la fois leur savoir-faire mais aussi le terroir et le patrimoine culinaire tunisien.

Ce projet a été lancé à l’initiative du ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, conjointement avec l’Organisation internationale du travail (OIT), il s’inscrit dans le cadre de l’autonomisation de la femme issue du milieu rural.

Epices, céréales, confitures, miel, harissa, huiles d’olive, eau de fleurs, mais aussi produits cosmétiques ou encore ustensiles de cuisine. Un condensé de ce qui se fait de mieux dans nos campagnes.

Nous avons été accueillis directement par ces femmes dont le principal mot d’ordre est « naturel, biologique et bon pour la santé ».

« Nous voulons mettre en valeur le patrimoine culinaire laissé par nos aïeux à travers les produits mais aussi à travers le packaging qui se veut moderne et qui montre un autre visage de la femme rurale », nous dit Taheni Brahmi, promotrice de la marque Bennet El Henchir.

C’est très fière qu’elle nous présente son produit phare, les confitures , notamment celle à la figue de barbarie. «Nous avons suivi des formations et nous sommes encadrés par le ministère de l’agriculture, l’APIA, l’API, les CRDA… Ce qui nous manquait c’est la manière dont nous allions atteindre le consommateur car nous savons que la vente en ligne a des limites et qu’il est toujours plus intéressant de rencontrer directement les clients afin de mieux leur présenter nos produits. Ce lieu est donc une aubaine pour nous», ajoute-t-elle.

Les prix, très abordables, ont permis de drainer une clientèle nombreuse venue découvrir cet endroit aux mille saveurs. C’est le cas de Imen, jeune mariée, qui passe cette année son premier ramadan dans les fourneaux du domicile conjugal. « Je suis venue pour découvrir de nouveaux produits mais aussi pour me procurer des produits 100% naturels ou biologiques. Je n’ai pas confiance dans les marques qui sont vendues en supermarchés. De plus, je suis contente de pouvoir rencontrer ces femmes que je trouve courageuses et c’est une manière de les encourager », souligne-t-elle.

Pour cette première semaine d’ouverture les gouvernorats représentés sont ceux de La Mannouba, Nabeul et Jendouba.

Un calendrier sera prochainement mis en place pour accueillir des femmes issues d’autres régions, ce qui permettra à cette boutique, ou plutôt ce lieu de vie, d’ouvrir ses portes tout au long de l’année afin de découvrir des produits, qui pour certains ont été oubliés, mais qui ont pu renaître grâce à ce savoir-faire 100% féminin.

Wissal Ayadi