Najla Bouden : Le programme national des réformes a été réalisé par plusieurs experts et plus de 400 cadres

La Cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a présidé ce vendredi 03 juin 2022, une réunion consacrée à l’examen de l’avancement du programme national des réformes avec la participation des membres du gouvernement et d’un nombre de hauts cadres des ministères.

Dans ce contexte, Bouden a assuré que ce programme a été réalisé en collaboration avec 400 cadres en plus des partenaires sociaux. Il a été le sujet de consultations avec tous les intervenants dans le cadre d’une démarche participative.

« Il s’agit du fruit d’un travail démarré au mois de novembre, et qui vise à proposer des solutions efficientes et applicables dont l’objectif serait de sortir le pays de sa crise économique et financière », a noté la présidence du gouvernement dans un communiqué. Et d’ajouter qu’il s’agit de réformes 100% tunisiennes.

Une présentation du programme national des réformes a été publiée à cette occasion par la présidence du gouvernement, sur sa page officielle.

Gnetnews