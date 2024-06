Projets de parkings à étages à Tunis : Un blocage persistant depuis 2015

Les projets de création de cinq parkings à étages à Tunis sont toujours entravés par des difficultés administratives et procédurales depuis le lancement des premiers appels d’offres en 2015. C’est ce qu’a indiqué Nacer Khelifi, directeur de la circulation et du stationnement à la municipalité de Tunis, lors d’un entretien avec la TAP.

Les parkings prévus incluent notamment le parking « Moktar Attia », le parking de la « Kasbah » près de la municipalité de Tunis, et le parking de « Bab Khadra » comprenant deux espaces, l’un à Bab Laasal et l’autre près du lycée.

La municipalité de Tunis a déjà réalisé, via des contrats de concession, trois parkings à étages d’une capacité totale estimée à 2 350 places. Ces parkings sont situés à Lafayette, rue Abderrazek Chraibi (derrière le ministère de l’Intérieur) et rue Mokhtar Attia (Central Park).

Nacer Khelifi a évoqué la réticence des investisseurs vis-à-vis de ce type de projets, soulignant les investissements financiers considérables nécessaires pour la réalisation et l’exploitation des parkings. En 2019, le coût moyen pour la construction d’un parking était estimé à 30 millions de dinars. L’inflation, la hausse des prix des matériaux de construction et de la main-d’œuvre, ainsi que la faible rentabilité, contribuent également à cette réticence.

Le responsable a également mentionné que la municipalité de Tunis ne peut plus fournir le nombre nécessaire d’agents de contrôle depuis la publication du décret 2012-518, qui a supprimé le corps des contrôleurs des règlements municipaux et intégré les agents concernés au corps de la sûreté nationale et de la police nationale.

