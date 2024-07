Promosport face aux paris illégaux : Maintien de l’équilibre financier malgré les défis, annonce d’une régulation nationale

Malgré les défis posés par la prolifération des paris sportifs parallèles illégaux, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Deguiche, a assuré aujourd’hui que la Société de Promotion du Sport (Promosport) maintient une situation financière stable. Les revenus générés par ces paris, estimés entre 3 et 7 millions de dinars par an, représentent une menace pour la rentabilité de Promosport. Cependant, la société continue de contribuer de manière significative aux initiatives jeunesse et sportives en Tunisie.

Le ministre a souligné l’importance cruciale de la numérisation et de la modernisation des paris sportifs, s’inspirant de l’expérience italienne dans ce domaine. Il a également annoncé la mise en place imminente d’une stratégie nationale visant à réguler le secteur des paris sportifs et à combattre les activités illégales. Un projet de loi est en cours d’élaboration pour encadrer et surveiller ce secteur stratégique.

Par ailleurs, Kamel Deguiche a rappelé les efforts entrepris pour réhabiliter les infrastructures sportives des délégations d’El-Zouhour et de Sijoumi malgré les défis techniques et sécuritaires. Il a souligné l’importance cruciale de la maintenance continue de ces installations par les municipalités pour assurer leur durabilité à long terme.

