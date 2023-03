Tunisie : A la veille du Ramadan, baisse palpable des prix, certaines pénuries persistent

C’est la dernière ligne droite avant l’avènement du mois de Ramadan qui débutera le jeudi 23 mars. Et bien sur qui dit Ramadan, dit préparatifs. Nettoyage pour certains, nouvelle vaisselle pour d’autres, mais surtout provisions afin d’orner les tables de la rupture du jeune.

Entre pénuries, hausse des prix et pouvoir d’achat en berne, cette année les Tunisiens, seront-ils prêts à mettre la main à la poche pour s’offrir toutes les envies « شهاوي » qui rythment la période entre le lever de soleil et le coucher du soleil.

De leurs coté, les autorités ont fait de l’approvisionnement et de la lutte contre la spéculation une priorité, en imposant des tarifs spécifiques à certains produits de base. Afin de vérifier si ces mesures ont été prises en compte, Gnetnews s’est rendu dans un hypermarché du Grand-Tunis. Reportage.

Thon, huile végétale, tomates concentrée en baisse… Mais qui a fait l’effort ?

A deux jours du début du mois de Ramadan, tout a été mis en place dans ce magasin pour honorer ce mois saint. Décorations et une longue allée centrale dédiée aux promotions… Encore ce mardi matin, les employés étaient sur le pied de guerre afin d’entreposer les articles et de réapprovisionner les rayons au fur et à mesure pendant de la journée.

En tête de gondole on retrouve principalement l’huile végétale, dont le prix a été revu à la baisse pour l’occasion. Ainsi, le bidon de 5 litres d’huile de tournesol est proposé à 27,9DT, soit 5,5DT le litre, loin des 8DT proposés il y a encore quelques jours.

L’autre star c’est bien sur le thon, condiment indispensable et largement utilisé pendant le mois de ramadan. Et la aussi la baisse des prix est palpable. Quand il y a quelques jours, la boite de thon de 400gr était en moyenne vendue à 11,5DT, cet hypermarché propose le kilo à 21DT seulement.

La tomate concentrée est également un incontournable de la cuisine tunisienne. Ces derniers mois, ce produit a subi une hausse de prix exponentielle, faisant passer la boite de 250 grammes à plus de 2,5DT. Aujourd’hui, dans ce magasin on retrouve une offre pour un lot de 3 boites de 400 grammes à 6,5DT.

Il s’agit là d’une très belle opportunité, nous dit une cliente. « C’est l’occasion de se constituer un stock car je ne suis pas sur que cela va durer », nous dit-elle en remplissant son chariot.

Le Directeur Général de la Concurrence et des enquêtes économiques, Houssem Eddine Touiti a déclaré ce mardi 21 mars que les baisses exceptionnelles ont été possibles grâce à une collaboration avec les professionnels du secteur. Ainsi, selon ce dernier les huiles végétales, les conserves, les détergents, les eaux minérales, les jus, les boissons gazeuses subiront des baisses allant de 5 à 30%… Pour autant, quid de la partie qui a consenti à faire l’effort…l’Etat qui a mis la main à la poche ou les industriels qui ont été mis sous pression par l’Etat ?

Les bananes à 5DT sont là…

C’était le sujet d’il y a 10 jours… les bananes. En effet, le ministère du Commerce avait annoncé la fixation du prix des bananes et des pommes à respectivement 5DT et 4,5DT le kilo.

Après quelques baisses successives durant ces derniers jours, le prix de 5DT a été finalement atteint par l’hypermarché en question… mais…la qualité laisse à désirer. Un client du magasin excédé nous en parle. « C’est vraiment n’importe quoi. Les bananes sont vertes et noircies. On nous prend pour des imbéciles, c’est scandaleux ! », s’exclame-t-il. A noter que sur la pancarte, l’origine du produit n’est pas mentionnée…

Une autre cliente, venue de Bizerte pour faire les grandes courses du Ramadan, nous explique quant à elle que cela fait quelques jours qu’elle ne trouve plus aucune banane dans les marchés de sa ville et qu’elle est donc ravie de pouvoir en trouver ici…

Du côté des légumes, les pommes de terre et les oignons sont proposés à 1,4DT/kg, et les tomates à 2DT. Par ailleurs, le plateau de 30 œufs d’une certaine marque est passé de 13DT à 10DT.

Par ailleurs, certains produits sont toujours manquants dans les rayons, à l’image du riz. Seul le riz importé est disponible au prix de 22DT le paquet. Le sucre aussi était introuvable.

Wissal Ayadi