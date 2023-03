Tunisie : Le ministère du Commerce fait le point sur l’état de l’offre, et « des baisses exceptionnelles » en prévision du Ramadan

Le Directeur Général de la Concurrence et des enquêtes économiques, Houssem Eddine Touiti, a fait le point ce mardi 21 Mars 2023, lors d’une conférence de presse organisée par le ministère du Commerce, en prévision du mois de Ramadan, attendu le jeudi 23 Mars en Tunisie et dans le monde arabo-musulman, sur l’état des stocks, de l’offre, et des prix pendant le mois du jeûne.

Le responsable, cité par les radios locales, a déclaré que son ministère avait œuvré a comprimer les prix, en imposant une tarification fixe à de nombreux produits, soit les bananes dont le Kg a été fixé à 5 dinars, les pommes à 4500 dt, les volailles à 8700 dit, les œufs à 1480 dt les quatre unités, etc.

La Société Ellouhoum à el-Ouardia compte proposer des prix raisonnables, dont 28,5 dinars pour le Kg de viande désossée, et 29,5 dinars pour la viande ovine, a-t-il fait savoir.

Il a ajouté que des baisses exceptionnelles ont été décidées, en collaboration avec les professionnels, lesquelles seront comprises entre 5 et 30 % pour les huiles végétales, les conserves, les détergents, les eaux minérales, les jus, les boissons gazeuses…

Le directeur de la Concurrence et des enquêtes économiques a, par ailleurs, souligné que le ministère a procédé à l’augmentation de la production des viandes blanches à 12.800 tonnes, contre 11.500 tonnes pendant janvier et février, outre l’amélioration de l’offre des œufs à 174 millions d’œufs, moyennant un stock de 24 millions d’œufs pour appuyer la production mensuelle estimée à 150 millions œufs.

Il a également évoqué le renforcement de l’offre des pommes de terre, d’ognons, outre l’amélioration de la cadence de commercialisation du sucre, café, et riz par l’office du Commerce de Tunisie.

Durcissement du contrôle

S’agissant du contrôle économique, il a déclaré que le ministère avait procédé à l’intensification du contrôle des marchés, à travers des équipes de contrôle économique, et des équipes conjointes, en collaboration avec les services sécuritaires, douaniers, financiers et sanitaires, contre toutes les pratiques spéculatives, et autres atteintes aux droits du consommateur.

Les moyens de dissuasion ont été, par ailleurs, renforcés, en décrétant les sanctions les plus sévères en vertu des PV judiciaires transférés aux tribunaux, le durcissement des sanctions administratives, à travers la saisie immédiate des marchandises, objet de spéculation, ainsi que la fermeture systématique des locaux, dont les propriétaires sont impliqués dans des contraventions graves, comme la manipulation des produits subventionnés, la hausse excessive des prix, etc.

Des cellules permanentes de contrôle économique ont été installées dans la plupart des marchés de gros et de détail, qui connaissent une activité intensive.

