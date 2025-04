Protection du littoral Ã  Bizerte : Un projet d’envergure contre l’Ã©rosion marine prÃ©sentÃ© au public

Protection du littoral à Bizerte : Un projet d’envergure contre l’érosion marine présenté au public

L’Agence de protection et d’aménagement du littoral (APAL) a organisé, ce jeudi, en collaboration avec les services du gouvernorat de Bizerte, une journée d’information dédiée à la présentation du projet de protection et d’aménagement du littoral du Corniche de Bizerte, menacé par l’érosion marine.

Lors de cet événement, Mehdi Belhaj, directeur général par intérim de l’APAL, a précisé que cette journée vise à valoriser un projet stratégique, dont le coût global est estimé à environ 100 millions de dinars, avec une première phase chiffrée à 40 millions de dinars. Ce rendez-vous a rassemblé les représentants des services de l’État et les acteurs de la société civile, dans une logique de consultation publique, afin d’assurer l’intégration harmonieuse du projet dans son environnement.

La première phase, qui doit démarrer en septembre prochain, s’étendra sur 7 kilomètres de côte. Elle comprendra notamment l’installation de brise-lames rocheux, un apport artificiel de 700 000 m³ de sable prélevé au large — une démarche inédite à l’échelle nationale — ainsi que l’implantation de pare-vents et la stabilisation des dunes. Un groupement de bureaux d’études a été mobilisé pour présenter les aspects techniques, financiers et logistiques, ainsi que les impacts environnementaux et sociaux du projet, assortis d’un plan de gestion environnementale.

Selon Belhaj, la Tunisie figure parmi les pays les plus exposés à l’érosion côtière, d’après un rapport de la Banque mondiale. L’APAL œuvre ainsi à préserver les plages sur l’ensemble du territoire, notamment à Sousse, Monastir, Bizerte, Soliman, Rafraf ou encore Mami.

Le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yaacoub, qui a présidé la séance d’ouverture, a souligné l’importance nationale, régionale et locale de ce projet. Il a mis en garde contre les conséquences néfastes de l’érosion marine sur les infrastructures, l’économie, le tourisme et les écosystèmes, appelant à un engagement collectif pour mener à bien ce chantier.

Il a également insisté sur la nécessité de renforcer la coordination entre les services administratifs, les élus au Parlement et les conseils régionaux et locaux, ainsi que la société civile, afin d’assurer la transparence et la réussite du projet.

La journée d’information a été marquée par des présentations détaillées du projet et une série de débats enrichis sur les différents aspects liés à sa mise en œuvre. Parmi les participants figuraient des représentants de l’administration centrale et locale, des parlementaires, ainsi que des membres du Conseil national des régions et des districts.

