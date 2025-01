Protestations et revendications dominent le dernier trimestre de l’année 2024 en Tunisie

Le Forum Tunisien des Droits Économiques et Sociaux (FTDES) a publié son rapport numérique sur les protestations et les revendications sociales au cours du quatrième trimestre 2024. Le bilan indique une nette montée des mouvements sociaux, avec 826 actions de protestation recensées, comparativement à 752 au troisième trimestre. Ces protestations ont été principalement liées à des demandes d’amélioration des conditions de travail, de régularisation des situations professionnelles et de revendications salariales.

Les revendications les plus marquantes ont concerné les travailleurs des secteurs publics et privés, notamment les enseignants, les travailleurs des chantiers et les fonctionnaires, exigeant des améliorations dans leurs conditions de travail et la régularisation de leur statut. Ces mobilisations ont représenté environ un tiers des protestations observées, avec des appels à une meilleure rémunération, à la régularisation des contrats et à la reconnaissance des droits syndicaux.

L’une des actions les plus médiatisées de ce trimestre a été celle des ouvriers de l’usine de chaussures et de cuir de Sbikha, « Riton ». Le mouvement, qui a démarré en octobre, a vu le licenciement de 28 travailleurs et l’arrestation de plusieurs responsables syndicaux. Cette mobilisation a reçu un soutien large de la part des organisations de la société civile, des militants des droits de l’homme, ainsi que des artistes.

Le rapport mentionne également la multiplication des protestations liées aux conditions économiques difficiles, telles que la hausse des prix des produits de consommation de base, en particulier le café, et la chute des prix de l’huile d’olive, qui ont provoqué des manifestations parmi les producteurs. Des actions ont aussi été organisées contre les coupures d’électricité et le manque d’accès à l’eau.

Les protestations ont aussi porté sur les services publics de santé, d’éducation et les infrastructures. Ces revendications ont pris la forme de sit-in, de grèves et de marches, témoignant du mécontentement général face à la détérioration des services essentiels.

Le rapport souligne également la persistance des violences sociales, notamment à travers des actes de violence physique, de harcèlement sexuel, et de violence numérique. Le nombre de cas de suicides et de tentatives de suicide reste préoccupant, avec 22 incidents recensés, dont 11 ont malheureusement abouti à des décès. Les jeunes représentent 40 % des victimes, et les femmes 34 %.

