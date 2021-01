Qatar Airways annonce lâ€™augmentation de ses vols vers Tunis

Qatar Airways annonce l’augmentation de ses vols vers Tunis

Qatar Airways annonce l’augmentation de ses fréquences vers plusieurs destinations africaines, dont la Tunisie, avec cinq vols hebdomadaires vers Tunis, à compter du 24 janvier.

Sept autres destinations sont concernées par cette disposition dont Alexandrie (deux vols hebdomadaires repris le 25 janvier), Le Caire (jusqu’à 16 vols hebdomadaires repris le 18 janvier), Cape Town (cinq vols hebdomadaires à partir du 1er février), Casablanca (cinq vols hebdomadaires à partir du 21 janvier), Durban (trois vols hebdomadaires à partir du 14 février), Johannesburg (18 vols hebdomadaires à partir du 26 janvier), et Maputo (trois vols hebdomadaires à partir du 14 février).

La compagnie nationale du Qatar à un réseau constitué de plus de 120 destinations et prévoit de passer à plus de 130 d’ici fin mars 2021, selon un communiqué dont une copie est parvenue à Gnetnews.

D’après Communiqué