Quatre mandats de dépôt émis dans l’affaire des « paris électroniques »

Des mandats de dépôt à l’encontre de quatre accusés concernés par l’affaire de complot contre la sureté intérieure de l’Etat, ont été émis par la justice. Figurent parmi eux, un ancien délégué et un ex-cadre sécuritaire.

En attendant la poursuite de l’enquête, tous les accusés ont été interdits de voyage. En effet, pour rappel, 25 personnes au total sont concernées par cette affaire.

Le parquet a déféré les accusés devant le juge d’instruction pour des crimes de formation d’une entente à caractère criminelle, atteinte aux biens privés, complot contre la sureté de l’Etat, établir des liens avec des agents étrangers dans le but de porter atteinte à la diplomatie, faux et usage de faux et outrage au Président de la République.

Le juge d’instruction au Tribunal de première instance de Tunis a été chargé de l’enquête pour déterminer les responsabilités et les mesures à prendre à la lumière de la progression de l’instruction. Cette affaire concerne le dossier connu médiatiquement par les « paris électroniques ».

Gnetnews