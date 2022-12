Quatre personnalités politiques et un journaliste devant la justice anti-terroriste

Le dirigeant du parti Ennahda et ancien ministre de la Justice Noureddine Bhiri, ainsi que l’ancien Chef de gouvernement Hamadi Jebali comparaîtront, mardi et mercredi 6 et 7 décembre, devant le juge d’instruction du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme. Une annonce faite par les avocats Inès Harrath et Amine Bouker ce lundi 5 décembre sur leurs pages Facebook.

Par ailleurs, le journaliste Ameur Ayed et les anciens députés Rached Khiari et Abdellatif Aloui seront, quant à eux, traduits devant la justice militaire jeudi et vendredi 8 et 9 décembre.

Alors que les raisons de la convocation de Jebali et Bhiri sont toujours inconnues, Ayed et Aloui sont accusés d’avoir porté atteinte à la morale de l’armée nationale, d’avoir attribué de fausses allégations à un agent public, et d’avoir commis un acte ignoble contre le chef de l’Etat.

Gnetnews