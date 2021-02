Rached Ghannouchi fait passer un message à ses partisans à quelques heures de la marche

Rached Gahnnouchi a adressé un message à ces partisans ce samedi matin par l’intermédiaire de sa page Facebook, en vue de la marche protestation organisée par le parti Ennandha ce samedi.

Il dénonce les actes et les positions, qu’il qualifie d’irresponsable, amenant de certaines personnes qui selon lui veulent perturber le processus démocratique, le travail gouvernemental et les institution de souveraines de l’Etat.

« Cette manifestation a été organisée pour exprimer l’inquiétude des Tunisiens par rapport aux discours hostiles entre les différentes composantes de la scène politique et la négligence des vrais défis auxquels font face les citoyens. Elle s’inscrit également dans le cadre du renforcement de la démocratie et des institutions légitimes de l’Etat conformément à la Constitution de 2014. De ce fait, votre participation à cette protestation est un message adressé à tous les Tunisiens pour faire preuve de responsabilité et poursuivre la voie du dialogue et de la coopération pour défendre l’intérêt supérieur du pays » lit-on dans le même communiqué.

A noter que l’Avenue Mohamed V, l’avenue Kheireddine Becha et le quartier de Montplaisir ont été fermés à la circulation très tôt ce samedi matin. Des barrières y ont été installées afin d’interdire l’accès.

Ce dispositif sécuritaire intervient à quelques heures de la marche organisée par le Mouvement Ennahdaha, prévue à 12h sur l’Avenue Mohamed V.

Gnetnews