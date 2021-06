Rached Ghannouchi objet de « menaces sérieuses d’assassinat » (Chaibi)

Le président de l’ARP et président d’Ennahdha, Rached Ghannouchi, fait l’objet de menaces sérieuses d’assassinat, révèle son conseiller politique, Riadh Chaibi.

« Rached Ghannouchi a été informé officiellement hier des menaces d’assassinat sérieuses, après que des responsables du ministère de l’Intérieur se sont déplacés spécialement à l’Assemblée, pour l’en informer », écrit-il.

Dans un long poste sur sa page FB, Chaïbi considère Rached Ghannouchi comme étant « l’un des plus importants symboles de la transition démocratique en Tunisie depuis 2011, c’est pour cela qu’il fait l’objet, souvent, de ce type de menaces, dans le but de paralyser l’expérience tunisienne et d’en mettre en échec le processus ».

Rached Ghannouchi est le président du mouvement Ennahdha, est « l’un des derniers symboles de l’Islam politique dans le monde, et est visé pour ses convictions », souligne-t-il.

Gnetnews