Radhi Jaïdi : « J’attends encore plus d’Elhouni »

L’attaquant de l’Espérance Sportive de Tunis n’avait plus marqué depuis très longtemps. Ce samedi, il a retrouvé le chemin des filets à l’occasion du match contre le CSH Lif. Après la victoire, le coach Radhi Jaïdi a parlé de son attaquant : « Le talent d’Elhouni est indiscutable. Il est en phase de reprise et il retrouve de plus en plus la confiance nécessaire pour jouer à son vrai niveau. J’ai beaucoup discuté avec lui et j’attends personnellement beaucoup de progrès de sa part ».

GnetNews