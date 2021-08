Radhi Jaïdi : « Je suis là au meilleur moment de ma carrière »

L’Espérance Sportive de Tunis a officiellement présenté son nouveau coach Radhi Jaïdi. Visiblement ému et enthousiate, il a affirmé être là au meilleur moment de sa carrière. La promesse ? Moderniser les méthodes de travail et exploiter l’effectif à fond.

Directement dans le vif du sujet, Jaïdi a déclaré : « J’ai toujours des stratégies dans mon travail. A Southampton j’ai beaucoup travaillé sur le leadership et aux USA j’ai conslidé mes acquis. Mon retour en Europe était dans le cadre d’un grand projet et j’avais l’objectif de devenir premier entraineur. L’occasion m’a été proposée par le président Sang et Or et sincèrement, il y a tous les atouts pour ça réussisse. Actuellement il y a quelques doutes, et des questions qui se pose. Je suis là pour y répondre. Le club est construit pour gagner ».

Le nouveau coach Sang et Or a ensuite été interrogé sur les ambitions et ce qu’il voudrait réaliser : « Les objectifs ? Au delà de mon appartenance au club, je suis là parce qu’il y a du potentiel. La prise de risque ? Oui, quelque part c’est indispensable pour progresser et cela fait partie du métier. Les lacunes ? Elles sont connues de tous, mais je vais prendre le temps de réfléchir pour prendre les bonnes décisions. L’urgence dans les recrutements ? Un avant-centre de qualité pour que je puisse implémenter ma stratégie de jeu ».

Le staff technique ? Radhi Jaïdi reste un peu évasif : » Nous allons enrichir l’effectif pour augmenter les performances. Les décisions finales seront prises en temps opportun. Tarek Thabet ? Je ne l’ai pas appelé. J’ai des points forts, mais aussi des lacunes que je connais bien. Celui que je vais choisir, pourra m’aider pour compléter le travail que je peux pas faire ».

Le retour du championnat aura lieu en octobre. Pour Jaïdi c’est une bonne chose : « Cela nous donnera le temps pour travailler sur mes principes de jeu. Je connais très bien notre championnat et je pense j’ai tout à fait la capacité de m’adapter ».

Et la C1 ? Réponse de Jaïdi : « J’ai un contrat de deux ans à l’Espérance. Actuellement, on n’est pas capable de gagner le trophée, mais il faut en avoir l’ambition. Je suis là pour tracer la route et je sais que je n’ai pas beaucoup de temps. Il faut mettre en place une stratégie motivante. Quand on sera obligé de gagner, on devra le faire. La C1 est un objectif qu’on peut atteindre et qu’on va essayer d’atteindre le plus rapidement possible ».

Sur le plan tactique, Jaïdi a été interrogé sur le « playmaker ». La réponse : « C’est un poste qui n’existe pratiquement plus au niveau mondial. Il faut trouver des solutions sur le terrain et en dehors du terrain pour gagner. Evoluer avec un ou deux pivots ? Cela dépend du match, de l’adversaire et le plus important c’est l’animation défensive et offensive. Je travaille beaucoup sur les transitions et cela prendra du temps mais on trouvera bien les astuces pour accélérer l’évolution afin d’atteindre le plus rapidement possible nos objectifs de jeu ».

GnetNews