Radhi Jaïdi : « Nous devons varier dans la finition »

Au terme du match nul concédé face à l’US Ben Guerdane, le coach des Sang et or a analysé ainsi le match de ses joueurs : « Nous devons déjà passer à autre chose. Le volume du jeu était là et nous avons eu beaucoup d’occasions pour faire la différence. Nous aurons besoin d’opter pour d’autres solutions afin de mettre la balle au fond, comme les tirs de loin. Aujourd’hui, on a eu quelques problèmes face à une défense très compacte. Par moment, il y avait six défenseurs. Maintenant, il faut aller cherccher un excellent résultat au Botswana contre Jwaning Galaxy ».

GnetNews