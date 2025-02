Ramadan et diabÃ¨te : Les recommandations dâ€™une spÃ©cialiste pour un jeÃ»ne sans risque

Ramadan et diabète : Les recommandations d’une spécialiste pour un jeûne sans risque

À l’approche du mois de Ramadan, la praticienne universitaire en soins à l’Institut National de Nutrition et de Technologie Alimentaire (INNTA), Dr Rim Rachedi, a appelé les personnes diabétiques et les personnes âgées à consulter leur médecin avant de commencer le jeûne. Cette visite permettrait de réaliser les examens et analyses nécessaires afin d’évaluer leur état de santé et de prévenir d’éventuelles complications.

Dans une déclaration à l’Agence Tunis-Afrique-Presse (TAP), ce mardi, Dr Rachedi a souligné que la décision de jeûner ou non pour un patient diabétique dépend exclusivement de l’avis du médecin traitant, après un examen approfondi. Elle a mis en garde contre les risques liés au jeûne, notamment les fluctuations du taux de sucre dans le sang, pouvant entraîner une hypoglycémie ou une hyperglycémie.

La spécialiste recommande aux patients diabétiques de surveiller leur glycémie tout au long de la journée et d’interrompre immédiatement leur jeûne en cas de variations importantes du taux de sucre, tout en consultant un médecin sans délai.

Pour minimiser les risques, Dr Rachedi insiste sur l’importance de suivre les recommandations médicales en adoptant de bonnes habitudes alimentaires durant le Ramadan. Elle conseille notamment de :

-Privilégier un repas équilibré lors de la rupture du jeûne

-Éviter les graisses et les aliments lourds

-Limiter la consommation de sucreries

-Boire beaucoup d’eau afin de rester bien hydraté

Ces précautions visent à permettre aux patients diabétiques de jeûner dans les meilleures conditions, tout en préservant leur santé.

