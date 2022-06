Tunisie – Libye – AlgÃ©rie : RÃ©union tripartite ce vendredi Ã  Tunis

Tunisie – Libye – Algérie : Réunion tripartite ce vendredi à Tunis

Le ministre des Affaires étrangères algérien, Ramtam Lamamra, et la ministre des Affaires étrangères et de coopération internationale du gouvernement d’union nationale de Libye, Najla Mangouch, effectuent ce vendredi 10 Juin 2022, une visite de travail en Tunisie, dans le cadre de la consolidation de la tradition de concertation et de coordination entre les trois pays, Tunisie, Algérie et Libye.

Cette réunion traduit la volonté des trois pays à développer leurs relations, et à explorer de nouvelles perspectives de coopération, outre l’échange des points de vue, et la coordination des positions sur l’ensemble des affaires internationales et régionales, et les défis politiques, sécuritaires, économiques et sociaux qui en découlent, indique en ce milieu de matinée, le département du Nord-Hilton dans un communiqué.

La réunion permettra, par ailleurs, d’évoquer les prochaines échéances régionales et internationales.

« Les concertations seront focalisées sur nombre de questions d’intérêt commun, dont le développement intégré et solidaire, la lutte contre le terrorisme, et le crime organisé, ainsi que les affaires de sécurité alimentaire, énergétique et environnementale, qui s’imposent face aux actuelles évolutions internationales ».

Gnetnews