Raoudha Karafi appelle à la levée de l’immunité sur des députés, objet de corruption

La présidente honoraire de l’association des magistrats tunisiens (AMT), et membre de la coalition civile de la défense de la justice transitionnelle, Raoudha Karafi, a appelé les juges d’instruction au pôle économique et financier, à adresser des demandes de levée de l’immunité sur certains députés, objet de soupçons de corruption, et de ne pas laisser les dossiers dans les tiroirs, rapporte Mosaïque.

Karafi a appelé l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) à prouver qu’elle est une institution qui assume sa responsabilité en matière de lutte contre la corruption, et qu’elle ne protège pas et ne couvre pas ses membres. « Il ne peut y avoir des réformes au sein d’un Etat où le responsable est auteur de crimes et de violations », a-t-elle souligné, citée par la même source.

Le président de la république a critiqué hier l’Assemblée « de ne pas daigner examiner les demandes de levée d’immunité sur les députés », faisant savoir que le ministère de la Justice a dépêché 25 requêtes au parlement qui sont restées sans suite.

Le bureau exécutif d’Ennahdha avait appelé hier l’Assemblée à éclairer l’opinion publique sur les accusations récurrentes du président de la république, liées aux demandes de levée de l’immunité.

Gnetnews