Recevant Marcus Cornaro, Jarandi appelle à la poursuite du soutien européen à la Tunisie

Le ministre des Affaires étrangère, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jarandi, a reçu, hier mercredi 03 novembre, le chef de mission de l’Union européenne en Tunisie, Marcus Cornaro.

Jarandi a appelé le partenaire européen « à opter pour une vision globale de l’expérience tunisienne, tenant compte des différents contextes, ainsi que les facteurs économiques, sociaux et régionaux », indique le département du Nord Hilton dans un communiqué.

Le ministre a affirmé que la Tunisie était attachée au choix démocratique. « Notre pays vit un processus de réforme en vue de bâtir une démocratie réelle et pacifique, à même de se hisser aux aspirations des Tunisiens, et d’en garantir la dignité ».

Il a, par ailleurs, exprimé sa « confiance quant à la poursuite par l’Union européenne de son soutien à la Tunisie, en ces circonstances exceptionnelles ».

Le responsable européen a, quant à lui affirmé, que « l’échange des visites et les contacts de haut niveau entre les responsables tunisiens et leurs homologues européens, prouvent de nouveau, la confiance réciproque entre les deux parties, et la compréhension de la partie européenne envers cette période que traverse le pays ».

Marcus Cornaro a souligné l’engagement de l’Union européenne à promouvoir le partenariat avec la Tunisie, dans tous les domaines.

Les deux parties ont, par ailleurs, convenu d’aller de l’avant en vue d’une bonne préparation des prochaines échéances bilatérales.

Gnetnews