Récupération de trois propriétés agricoles publiques dans les gouvernorats de Mahdia et Tozeur

e jeudi 12 septembre 2024, les services de l’administration régionale des Domaines de l’État et des Affaires foncières des gouvernorats de Mahdia et Tozeur ont procédé à la récupération de trois propriétés agricoles publiques. Cette action fait suite à des décisions d’évacuation émises par les gouverneurs respectifs des deux régions. Les raisons invoquées pour cette récupération sont le non-paiement des dettes accumulées par les preneurs à bail et l’occupation illégitime des terrains publics.

Deux des propriétés récupérées se situent dans la zone irriguée de « Bir Ben Kamla » à Hiboun, délégation de Mahdia, et s’étendent sur environ quatre hectares. Le troisième bien, quant à lui, est situé dans la délégation de Nefta, à gauche de la route nationale n°3 menant à la délégation de Hazoua, sur une superficie de deux hectares.

L’opération de récupération s’est déroulée en présence des différentes autorités concernées. Les administrations régionales ont pris possession des biens en attendant leur réaffectation selon les dispositions légales en vigueur.

Gnetnews