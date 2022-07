Référendum : Le guide des procédures du vote et du tri publié par l’ISIE

L’Instance supérieure indépendante des Elections (ISIE) a publié ce vendredi 15 juillet 2022, le guide des procédures du vote et des tris pour le référendum 2022. L’ISIE a expliqué que le référendum s’effectue en un seul jour, le lundi 25 juillet 2022, et s’étalera sur trois jours consécutifs samedi 23, dimanche 24 et lundi 25 juillet.

Le vote commencera à six heures du matin et se terminera à 22h.

L’ISIE peut changer les horaires du début et de la fin des votes dans les bureaux pour des considérations de sécurité des bureaux de vote, et l’annoncer au préalable.

Gnetnews