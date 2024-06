Réforme des filières scolaires : La ministre de l’Éducation tire la sonnette d’alarme

Lors de l’émission « Sbeh Ennes » ce lundi 3 juin 2024, la ministre de l’Éducation, Souad Abassi, a révélé une baisse du nombre de candidats aux examens du baccalauréat dans les filières Lettres et Sciences économiques et de gestion. Elle a souligné que ces filières enregistrent depuis plusieurs années des taux d’échec élevés et des résultats médiocres, avec des taux de réussite peu encourageants.

Abassi a insisté sur la nécessité de prêter une attention particulière aux Lettres, une filière d’élite regroupant des esprits réfléchis, ainsi qu’à l’économie et à la gestion, compte tenu des crises économiques que traverse le pays. Elle a ajouté qu’il est temps de former une nouvelle génération d’économistes dotés de nouvelles approches.

La ministre a également noté une augmentation du nombre de candidats dans la filière Sciences expérimentales, tandis que le nombre de candidats en mathématiques a diminué de 500 par rapport à l’année précédente. Elle a déploré le désintérêt pour la filière des mathématiques, qui se manifeste dès l’école primaire, et a annoncé une révision des programmes d’enseignement primaire ainsi que des manuels scolaires de cette matière en collaboration avec les inspecteurs du primaire et les lycées.

Abassi a souligné que le programme de mathématiques comporte une « lacune importante dans certains concepts dépassés », ce qui contribue à la désaffection des élèves pour cette filière.

En conclusion, elle a réitéré l’importance de réformer les filières scolaires pour mieux répondre aux défis actuels et préparer les élèves aux exigences du marché du travail et des évolutions économiques.

