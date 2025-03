Réforme des structures sportives : Saïed plaide pour plus de transparence et met en garde contre les dérives

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, lundi 17 mars 2025 au palais de Carthage, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, pour discuter du projet de loi sur les structures sportives.

À cette occasion, le chef de l’État a insisté sur la nécessité d’instaurer une législation claire et transparente, dénonçant le flou actuel qui règne dans certaines disciplines. Selon lui, le cadre réglementaire en vigueur, oscillant entre professionnalisme et amateurisme, a favorisé des dérives telles que la spéculation et diverses formes de corruption.

Kaïs Saïed a également évoqué la situation préoccupante des infrastructures sportives, notamment le complexe olympique d’El Menzah et le stade Chedly Zouiten, affirmant que leur dégradation ne relève pas uniquement d’un manque d’entretien, mais résulte aussi de manœuvres visant à s’approprier ces espaces. Il a appelé à traduire en justice ceux qui entravent les projets de réhabilitation et de modernisation.

Le président a par ailleurs souligné le potentiel des jeunes talents tunisiens, rappelant que la Tunisie a toujours su briller sur la scène sportive internationale, même avec des infrastructures limitées. Il a ainsi insisté sur l’importance de leur offrir les moyens et les cadres législatifs adéquats afin de hisser le drapeau national dans les compétitions régionales et mondiales.

Gnetnews