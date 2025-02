RÃ©forme territoriale en Tunisie : Le ministre de l’Ã‰conomie auditionnÃ© par le Parlement

Réforme territoriale en Tunisie : Le ministre de l’Économie auditionné par le Parlement

Les travaux législatifs autour du projet de loi sur la gouvernance locale se poursuivent en Tunisie. Ce mardi 4 février 2025, la Commission de la législation générale et celle du régime intérieur ont auditionné le ministre de l’Économie et de la Planification dans le cadre de l’examen du projet de loi organique n°88/2024 relatif aux conseils locaux, régionaux et interrégionaux. Cette séance fait suite aux précédentes auditions du ministre de l’Intérieur et de la ministre des Finances.

Lors de son intervention, le ministre a souligné que ce texte vise à renforcer la planification territoriale ascendante, en permettant aux conseils locaux et régionaux d’élaborer des propositions adaptées aux besoins des citoyens. Il a mis en avant l’importance d’un accompagnement technique par l’État pour garantir la mise en œuvre efficace des projets de développement, notamment à travers des formations, des analyses statistiques et des outils méthodologiques.

Les députés ont soulevé plusieurs interrogations sur la répartition des rôles entre le ministère et ces nouveaux conseils, notamment en ce qui concerne l’évaluation et le suivi des projets de développement. Ils ont également insisté sur la nécessité d’intégrer les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap dans les dispositifs d’accompagnement prévus par la loi.

En réponse, le ministre a précisé que son département assurera un appui technique via ses représentations régionales, en veillant à concilier les impératifs de développement local avec les équilibres financiers nationaux. Il a également évoqué la classification des projets selon leur portée – locale, régionale ou nationale – afin d’optimiser leur mise en œuvre.

Par ailleurs, des sessions de formation ont déjà été lancées pour clarifier le rôle des élus locaux dans la planification territoriale et favoriser une meilleure coordination avec l’administration centrale. Cette réforme vise à mettre fin à la dualité entre les prérogatives locales et celles de l’État, tout en assurant une gouvernance plus efficace et participative.

Gnetnews