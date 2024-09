Rejet de la demande de libération du candidat à la présidentielle Ayachi Zammel

La chambre correctionnelle du Tribunal de première instance de Siliana a rejeté, jeudi 19 septembre 2024, la demande de libération d’Ayachi Zammel, candidat à l’élection présidentielle, ainsi que des personnes l’accompagnant. Le tribunal a également décidé de reporter l’examen des affaires portées contre lui au 26 septembre 2024, selon une annonce de son avocat.

Pour rappel, le ministère public du Tribunal de Siliana avait émis un mandat de dépôt à l’encontre d’Ayachi Zammel le 9 septembre 2024. Il est accusé de falsification de parrainages et d’atteinte aux données personnelles, des accusations que sa défense rejette en critiquant les lacunes dans le processus de collecte des parrainages, notamment l’absence de numérisation et de signatures légalisées, rendant les documents facilement contestables.

Ayachi Zammel est détenu depuis le 2 septembre 2024, dans le cadre de plusieurs affaires liées à ces soupçons de falsification. Il est poursuivi en vertu de l’article 161 de la loi organique n°2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et aux référendums. Par ailleurs, le 18 septembre 2024, le Tribunal de première instance de Jendouba l’avait déjà condamné à un an et huit mois de prison.

Gnetnews