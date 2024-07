Rejet de la demande de mise en liberté de l’avocat Mehdi Zagrouba

Le juge d’instruction du Tribunal de première instance de Tunis a rejeté « implicitement » la demande de mise en liberté de l’avocat Mehdi Zagrouba. En effet, quatre jours après la soumission de cette demande par son équipe de défense, aucune décision explicite n’a été rendue, ce qui est interprété comme un refus tacite.

Ce refus intervient après l’émission d’un mandat de dépôt à l’encontre de Zagrouba, suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo montrant une altercation entre l’avocat et deux agents de sécurité au sein du palais de justice de Tunis. Cette affaire suscite de vives réactions au sein de la communauté juridique et soulève des questions sur les conditions de détention et le traitement des avocats en Tunisie.

