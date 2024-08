Remaniement ministÃ©riel en Tunisie : Le PrÃ©sident de la RÃ©publique annonce de nouvelles nominations

Remaniement ministériel en Tunisie : Le Président de la République annonce de nouvelles nominations

Le Président de la République tunisienne a procédé, ce dimanche 25 août 2024, à un remaniement gouvernemental d’envergure. Ce remaniement a abouti à la nomination de nouvelles figures aux postes clés de divers ministères. Voici la liste des nouveaux ministres désignés :

– Khaled Shili est nommé Ministre de la Défense nationale.

– Mohamed Ali Nafti prend la tête du Ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger.

– Mustapha Ferjani devient Ministre de la Santé.

– Samir Abdelhafidh est nommé Ministre de l’Économie et de la Planification.

– Issam Lahmar prend les rênes du Ministère des Affaires sociales.

– Samir Abid devient Ministre du Commerce et du Développement des exportations.

– Ezzedine Ben Cheikh est désigné Ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

– Noureddine Nouri est nommé Ministre de l’Éducation.

– Mondher Belaïd prend le poste de Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

– Sadok Mourali devient Ministre de la Jeunesse et des Sports.

– Sofiane Hemissi est nommé Ministre des Technologies de la communication.

– Rachid Amri prend la tête du Ministère des Transports.

– Wajdi Hedhili devient Ministre des Domaines de l’État et des Affaires foncières.

– Habib Abid est nommé Ministre de l’Environnement.

– Sofiane Tekaya prend le poste de Ministre du Tourisme.

– Ahmed Bouhali est nommé Ministre des Affaires religieuses.

– Asma Jabri devient Ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Seniors.

– Amina Essrarfi est désignée Ministre des Affaires culturelles.

– Riadh Chaouad prend la tête du Ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

En outre, trois Secrétaires d’État ont également été désignés :

– Mohamed Ben Ayed est nommé Secrétaire d’État auprès du Ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger.

– Hamadi El Habib devient Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, chargé des ressources en eau.

– Hassna Jeballah est nommée Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, chargée des entreprises citoyennes.

Ceux qui restent sont, la ministre de la justice Leila Jaffel, le ministre de l’intérieur Khaled Nouri, la ministre des finances Sihem Nemsia, et la ministre de l’industrie des mines et de l’énergie Fatma Thabet

Gnetnews