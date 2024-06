Rencontre à Carthage : Kaïs Saïed presse pour une loi contre la sous-traitance et envoie Ahmed Hachani au sommet du G7

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu le jeudi 13 juin 2024 au palais de Carthage, le chef du gouvernement Ahmed Hachani.

Lors de cette rencontre, le Président a insisté sur l’importance de préparer rapidement un projet de loi visant à abolir la sous-traitance et les contrats à durée déterminée. Il a souligné la nécessité de définir des critères clairs, objectifs et équitables pour « protéger les droits des travailleurs ayant œuvré sous ce régime pendant des années et qui se voient aujourd’hui remplacés par de nouveaux employés, laissant les anciens travailleurs à la merci de l’employeur pour une embauche directe après une certaine période », a-t-il dit en substance.

Le Président a affirmé qu’il « n’est pas acceptable de jouer avec la sueur de ceux qui ont consacré des décennies de leur vie à un système proche de l’esclavage ». Il a indiqué que le projet de loi devrait anticiper les pratiques de certains employeurs qui remplacent les travailleurs pour les maintenir dans une situation précaire, ce qui constitue une tentative d’évasion de l’application de la loi et va à l’encontre des principes de justice et d’équité. « Tout comme les employeurs ont des droits, les travailleurs en ont aussi, et la justice exige un équilibre entre les deux ».

Par ailleurs, le Président de la République a chargé Ahmed Hachani de représenter la Tunisie lors des réunions du sommet du G7 qui se tiendra en Italie le vendredi 14 juin 2024.

