Rencontre entre Antonio Guterres et le ministre des Affaires étrangères

Le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a reçu M. Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Tunisiens à l’étranger. Lors de cette rencontre, Guterres a chargé le ministre de transmettre ses salutations distinguées au président de la République, saluant l’engagement de la Tunisie en faveur du multilatéralisme et ses contributions significatives au service de la paix et de la sécurité internationales. Il a également souligné le rôle de la Tunisie dans le succès des programmes de l’ONU.

De son côté, le ministre Nafti a transmis les salutations du président de la République au secrétaire général, réaffirmant la volonté de la Tunisie de développer davantage ses relations de coopération et de partenariat avec l’ONU dans divers domaines.

Nafti a également insisté sur l’engagement actif de la Tunisie dans les efforts visant à désamorcer les conflits et à mettre fin aux crises humanitaires. Il a réaffirmé les valeurs de coopération, de solidarité humaine et de destin commun, qui sont essentielles pour renforcer la capacité de la communauté internationale à relever les défis mondiaux et à construire un monde plus juste et pacifique.

Gnetnews