Rencontre entre Kaïs Saïed et l’ambassadeur Sud-Africain à l’occasion de la fin de sa mission en Tunisie

Ce mercredi 28 février 2024, le président de la République, Kaïs Saïed, a accueilli à Carthage M. Siphosezwe Masango, ambassadeur de la République sud-africaine en Tunisie, à l’occasion de la fin de sa mission.

Lors de cette rencontre, le président a salué la solidité des relations historiques entre la Tunisie et l’Afrique du Sud, soulignant les points communs entre les deux nations et leur engagement commun en faveur des droits dans le monde, en particulier la question palestinienne.

À cette occasion, le président a renouvelé son invitation à son homologue sud-africain à visiter la Tunisie pour célébrer le trentième anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

De son côté, l’ambassadeur sud-africain a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien et l’attention dont il a bénéficié tout au long de son mandat en Tunisie. Il a également souligné la fierté de son pays pour les liens profonds qui le lient à la Tunisie et son engagement à renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines au service des deux nations et de leurs peuples fraternels.

Gnetnews