Rencontre entre Kaïs Saïed et le Directeur Général de l’OIT : Plaidoyer pour la justice sociale

Ce mercredi 3 juillet 2024, le Président de la République, Kais Saïed, a accueilli au Palais de Carthage Monsieur Gilbert Houngbo, Directeur général de l’Organisation internationale du travail (OIT). Cette rencontre a été l’occasion pour le Chef de l’État de revenir sur les luttes historiques des travailleurs et sur l’émergence de l’idée d’une organisation internationale du travail à la fin du XIXe siècle, avant sa création lors de la Conférence de Versailles après la Première Guerre mondiale. Il a également rappelé que, suite à la fondation de l’Organisation des Nations Unies, l’OIT est devenue l’une des institutions spécialisées de l’ONU.

Le Président Saïed a souligné l’importance des luttes menées pour la reconnaissance du droit au travail et pour l’instauration de la justice sociale. Il a insisté sur le fait que, tant en Tunisie qu’à l’échelle mondiale, le droit à l’emploi et la garantie des droits des travailleurs sur la base de la justice sont essentiels pour assurer la paix, la sécurité et la stabilité au sein des nations.

Le Président de la République a salué l’initiative du Directeur général de l’OIT de créer une coalition mondiale pour la justice sociale. Il a affirmé que le monde a aujourd’hui besoin de telles initiatives et de nouvelles idées pour relever les défis auxquels l’humanité est confrontée.

Gnetnews