Rencontre entre Kaïs Saïed et le ministre des Affaires étrangères de Bahreïn : Renforcement des liens et préparatifs pour le Sommet Arabe

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce mercredi 8 mai 2024 au Palais de Carthage, M. Abdellatif bin Rashid Al Zayani, ministre des Affaires étrangères du Royaume de Bahreïn.

Lors de cette rencontre, le président de la République a salué les solides liens de fraternité et de coopération entre la Tunisie et Bahreïn, exprimant la volonté de notre pays de renforcer et de diversifier ces relations dans plusieurs domaines, ainsi que de surmonter les obstacles pouvant entraver la mise en œuvre de certains projets et investissements bahreïnis en Tunisie.

Le chef de l’État a également examiné les préparatifs en cours pour l’organisation du prochain sommet arabe à Manama, soulignant les efforts déployés pour que ce sommet se tienne dans les meilleures conditions et produise des résultats à la hauteur des attentes des peuples de la région. Il a également réaffirmé la disposition de la Tunisie à continuer à contribuer activement au développement du travail arabe commun.

Cette réunion a également été l’occasion pour le président de la République d’aborder la question palestinienne, réaffirmant l’engagement indéfectible de la Tunisie aux côtés du peuple palestinien dans sa lutte contre l’agression sans précédent à laquelle il est confronté, ainsi que son soutien absolu à ses aspirations légitimes pour récupérer ses droits inaliénables et établir son État indépendant et souverain sur toute la terre de Palestine, avec pour capitale Jérusalem.

De son côté, M. Abdellatif bin Rashid Al Zayani a transmis les salutations de la direction bahreïnie au président de la République et ses vœux de progrès et de prospérité pour la Tunisie. Il a également présenté un exposé sur les préparatifs pour accueillir le sommet arabe à Manama et les consultations en cours à différents niveaux pour formuler des initiatives dans plusieurs domaines au service des intérêts arabes communs et unifier les efforts pour relever les défis actuels.

