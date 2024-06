Rencontre entre la Ministre de l’Industrie et le Ministre Turc du Commerce

Mme Fatma Thabet Chiboub, Ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, a accueilli ce mardi 25 juin, au siège du ministère, une délégation turque de haut niveau dirigée par le Ministre du Commerce, M. Ömer Bolat, en présence de l’Ambassadeur de Turquie en Tunisie, M. Ahmet Mesbah Demircan.

Mme Thabet Chiboub a salué le niveau remarquable des relations tuniso-turques et a insisté sur la nécessité de maximiser les opportunités pour développer la coopération et les investissements industriels entre les deux pays. Elle a présenté les opportunités offertes aux entreprises industrielles turques souhaitant investir en Tunisie, mettant en avant les avantages compétitifs de la destination tunisienne dans le cadre des accords commerciaux existants. Elle a également souligné les grandes orientations de la stratégie nationale de l’industrie et de l’innovation à l’horizon 2035, visant à accélérer les investissements dans divers secteurs industriels prometteurs ainsi que dans les domaines de l’énergie et des mines, et à promouvoir la Tunisie en tant que destination régionale et mondiale pour les investissements.

De son côté, le Ministre turc du Commerce a exprimé l’intérêt de plusieurs entreprises turques, notamment dans les secteurs des composants automobiles, de la fabrication de médicaments, de la construction navale, du textile et des vêtements, ainsi que des énergies renouvelables, pour investir en Tunisie. Il a souligné l’engagement du gouvernement turc à encourager ces investissements.

Cette rencontre, à laquelle ont participé des chefs d’entreprises turques actives dans les secteurs du textile, des vêtements et des industries manufacturières, s’inscrit dans le cadre de la visite de travail de M. Ömer Bolat en Tunisie.

Les deux parties ont également exploré les possibilités de coopération dans le secteur des phosphates, notamment entre le Groupe Chimique Tunisien et son homologue turc, ainsi que les opportunités d’investissement dans des projets communs liés aux phosphates et à leurs dérivés.

Gnetnews