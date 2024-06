Rencontre entre la ministre des Finances et le sous-secrétaire adjoint américain au Trésor

La ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, a rencontré hier au siège du ministère, Eric Meyer, sous-secrétaire adjoint américain au Trésor. L’ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Joey Hood, était également présent.

Lors de cette réunion, la ministre des Finances a présenté un aperçu des principaux indicateurs reflétant la résilience de la Tunisie sur les plans économique et financier, malgré les répercussions négatives de la pandémie de Covid-19, des conflits géopolitiques et des changements climatiques mondiaux. Elle a souligné l’impact de ces facteurs sur la situation économique et les équilibres financiers du pays.

Mme Boughdiri Nemsia a réaffirmé la détermination de la Tunisie à travailler progressivement pour contenir les pressions exercées sur les finances publiques et à améliorer la situation économique. Elle a évoqué les nombreuses réformes en cours, guidées par les orientations et priorités nationales, visant à lutter contre la corruption, à instaurer un système fiscal équitable en élargissant la base des impôts et en intégrant l’économie informelle. L’objectif est de restaurer la stabilité économique et financière, de stimuler les investissements et de renforcer le rôle social de l’État, notamment en soutenant les populations vulnérables et à faible revenu.

La ministre a également insisté sur l’importance de la politique d’autosuffisance, un choix national visant à consolider la souveraineté du pays, à réduire le déficit budgétaire et à diminuer le niveau d’endettement extérieur. Cette approche est destinée à permettre à la Tunisie de retrouver sa capacité à réaliser une reprise économique durable et à revitaliser les secteurs productifs dans un avenir proche.

Gnetnews