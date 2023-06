Rencontre entre le président Kaïs Saïed et la ministre de la Justice pour discuter des biens confisqués et de l’indépendance du pouvoir judiciaire

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu cet après-midi, mardi 6 juin 2023, au palais de Carthage, Mme Leïla Jaffel, ministre de la Justice.

D’après un communiqué de la présidence, le chef de l’Etat a réaffirmé son attachement à l’indépendance du pouvoir judiciaire et à son rôle essentiel dans l’établissement de la justice, la garantie des droits et des libertés, ainsi que l’égalité de tous devant la loi.

Lors de cette rencontre, « le dossier des biens confisqués, dont les cercles corrompus ont réduit la valeur pendant plus de dix ans, pour ensuite les céder à ces mêmes cercles à des prix dérisoires », a été discuté.

Le président de la République a souligné que ce dossier était resté ouvert pendant plus d’une décennie, et que ce n’était pas du tout une coïncidence, car l’objectif était clair : régler ces biens par le biais de transactions immobilières qui manquent d’équité et de justice, lit-on dans le même communiqué.

Kaïs Saïed a rappelé que « ces biens appartiennent au peuple tunisien et à l’État tunisien, et ceux qui tentent de les attribuer à un nom suivi d’un autre nom, puis d’un troisième nom, ne pourront plus se cacher derrière ces façades, car les visages sont connus malgré ces masques qui dissimulent ces noms ».

