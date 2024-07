Rencontre entre Leïla Jaffel et Hatem Mziou

Ce mercredi, à Tunis, la Ministre de la Justice, Mme Leïla Jaffel, a accueilli le Bâtonnier de l’Ordre National des Avocats, M. Hatem Mziou, au siège du ministère. La rencontre a été l’occasion d’aborder plusieurs questions concernant les préoccupations des avocats, que ce soit en termes de conditions de travail ou de priorités pour améliorer et développer le système judiciaire.

L’une des principales discussions a porté sur la demande de modification de la loi sur la profession afin de répondre aux aspirations des avocats pour le développement de leur métier. Des ajustements au régime de retraite et à la sécurité sociale des avocats ont également été discutés pour renforcer la gestion et améliorer les services.

La Ministre a également souligné l’importance du rôle joué par la profession d’avocat, en tant qu’élément clé du système judiciaire, en harmonie avec les programmes de réforme et de développement tout en préservant son rôle national. En ce sens, elle a autorisé la formation d’une équipe de travail conjointe entre les représentants du ministère de la Justice et du Barreau pour trouver des solutions appropriées aux questions soulevées, tant sur les aspects juridiques que sur l’amélioration des conditions de travail dans certains tribunaux et unités pénitentiaires.

Cette réunion a également mis l’accent sur l’importance de développer l’Institut Supérieur de la Profession d’Avocat et d’approfondir les programmes de formation, tout en soulignant la nécessité d’exploiter les technologies modernes pour concrétiser le programme de justice numérique.

