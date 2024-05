Rencontre entre l’ISIE et le CNI pour l’actualisation du registre Ã©lectoral : Un pas vers les Ã©chÃ©ances Ã©lectorales

Rencontre entre l’ISIE et le CNI pour l’actualisation du registre électoral : Un pas vers les échéances électorales

Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), M. Farouk Bouasker, a présidé ce jeudi 16 mai 2024 une séance de travail avec M. Fayçal Sboui, directeur général du Centre National de l’Informatique (CNI), et la délégation l’accompagnant. La réunion s’est tenue en présence de M. Mohamed Noufel Farikha, vice-président de l’ISIE, ainsi que de M. Ayman Boughattas et M. Belkacem Layachi, membres du conseil de l’Instance, et des représentants du bureau et de l’exécutif de l’ISIE.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des rencontres initiées par l’ISIE avec les différentes structures des institutions de l’État afin de préparer efficacement les prochaines échéances électorales et de coordonner la coopération entre elles.

L’ordre du jour de cette réunion était principalement axé sur l’examen des préparatifs en cours pour le lancement des opérations de mise à jour du registre électoral à l’intérieur et à l’extérieur du pays à partir du 20 mai 2024. Les discussions ont également porté sur les moyens d’améliorer la qualité des données du registre électoral et de renforcer les opérations de vérification, en coordination avec les différentes structures et institutions de l’État, telles que le nettoyage du registre des décès et des personnes privées du droit de vote conformément à la loi.

Par ailleurs, les arrangements pris par le Centre National de l’Informatique ont été examinés afin de garantir le bon fonctionnement du système relatif au registre électoral, notamment en mettant en place un système de sauvegarde pour héberger le registre électoral. L’importance de soutenir la coopération entre l’ISIE et le Centre National de l’Informatique pour faciliter les opérations de mise à jour et autres opérations tout au long du processus électoral a été soulignée.

