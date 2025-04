Rencontre entre Mohamed Ben Ayed et l’Ambassadeur des Ã‰tats-Unis : Renforcer les liens de coopÃ©ration bilatÃ©rale

Rencontre entre Mohamed Ben Ayed et l’Ambassadeur des États-Unis : Renforcer les liens de coopération bilatérale

Le 7 avril 2025, M. Mohamed Ben Ayed, Secrétaire d’État auprès du Ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, a accueilli M. Joey Hood, Ambassadeur des États-Unis d’Amérique en Tunisie. Lors de cette rencontre, l’ambassadeur a renouvelé ses vœux de félicitations à l’occasion de l’Aïd el-Fitr, avant de discuter des relations entre les deux pays.

M. Ben Ayed a exprimé la volonté de la Tunisie de renforcer les liens d’amitié et de coopération avec les États-Unis, soulignant son engagement à élargir ces relations, en particulier dans les secteurs économique et commercial. Il a également évoqué les défis récents, notamment les nouveaux droits de douane imposés aux exportations tunisiennes vers le marché américain, et a souligné l’importance de revoir les modalités de ces droits afin de minimiser leur impact.

De son côté, l’Ambassadeur américain a rappelé la solidité des relations bilatérales et l’engagement des États-Unis à soutenir la consolidation des opportunités de coopération dans des domaines d’intérêt commun, affirmant l’importance stratégique de la relation entre les deux pays.

