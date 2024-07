Rencontre entre Nabil Ammar et l’ATUGE: Renforcement de la communication avec la diaspora

Dans le cadre du renforcement des liens entre le Ministère des Affaires Étrangères et la société civile représentée par les Tunisiens résidents à l’étranger, Nabil Ammar, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, a reçu ce lundi 8 juillet 2024, M. Amine Aloulou, Président de l’Association des Diplômés des Grandes Écoles (ATUGE).

Lors de cette rencontre, M. Aloulou a présenté le programme de la conférence organisée par The World Alliance of Tunisian Talents (WATT), prévue pour le 23 juillet 2024. Cet événement, en ligne avec les objectifs et les principes du Forum National des Compétences Tunisiennes à l’Étranger, vise à mettre en lumière les talents tunisiens à l’international. Il a sollicité le Ministre pour inaugurer la conférence.

M. Nabil Ammar a partagé la vision du Ministère concernant les relations avec les Tunisiens résidant à l’étranger, en insistant sur l’importance accordée à cette diaspora et à son rôle crucial pour promouvoir la Tunisie en utilisant leur expertise et leurs réseaux internationaux.

Le Ministre a également annoncé l’organisation prochaine du Forum National des Compétences Tunisiennes à l’Étranger, qui se tiendra les 6 et 7 août 2024 à l’Académie Diplomatique Internationale de Tunis (ADIT). Ce forum vise à créer un espace de réseautage pour les compétences tunisiennes à l’étranger et à leur permettre de contribuer aux efforts de développement du pays.

Pour garantir le succès de ces événements, M. Ammar a souligné la nécessité d’une coordination et d’une coopération efficaces entre le Ministère et The World Alliance of Tunisian Talents. Ces initiatives visent à maximiser l’impact des compétences tunisiennes à l’étranger et à atteindre les objectifs de développement escomptés.

